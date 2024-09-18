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En fazla banka kredisi kullanan sektörler belli oldu

Türkiye'de firmalar 5 yılda 21,7 trilyon lira banka kredisi kullanırken, firmaların bilançolarına göre banka kredilerinden en fazla 6,4 trilyon lirayla imalat sektörü yararlandı.

En fazla banka kredisi kullanan sektörler belli oldu - Sayfa 1

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırma sonuçlarından derlenen bilgiye göre, Türkiye'de 2023 itibarıyla 1 milyon 62 bin 328 firma faaliyet gösteriyor.

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En fazla banka kredisi kullanan sektörler belli oldu - Sayfa 2

Ülkede faaliyet gösteren firmaların kullandıkları kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin toplamı son yıllarda düzenli olarak arttı. Bu firmaların 2019'da kullandıkları banka kredileri toplamı 2 trilyon lira iken, bu tutar COVID-19 salgınının başladığı 2020'de 2,6 trilyon liraya yükseldi.

 

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En fazla banka kredisi kullanan sektörler belli oldu - Sayfa 3

Takip eden yıllarda da düzenli artışına devam eden banka kredileri, 2021'de 3,8 trilyon liraya, 2022'de 5,7 trilyon liraya ve 2023'te de 7,5 trilyon liraya çıktı.

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En fazla banka kredisi kullanan sektörler belli oldu - Sayfa 4

Böylece firmaların 5 yılda kullandığı kredilerin toplamı 21,7 trilyon liraya ulaştı. Kullanılan banka kredilerinin vadelerine bakıldığında, uzun vadeli olanların kısa vadeli kredilerin yaklaşık 2 katına kadar ulaşması dikkati çekti. Kredilerin 14 trilyon 373 milyar lirası uzun vadeli, 7 trilyon 375 milyar lirası ise kısa vadeli kredilerden oluştu. Böylece uzun vadeli krediler toplam kredilerin yüzde 66’sına denk geldi.

 

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