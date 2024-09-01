En güvenilir 20 otomobil markası belli oldu! Sizi asla yarı yolda bırakmazlar
ABD standartları göz önünde bulundurularak yapılan testlerin ardından araç alım satım sitesi iSeeCars'ın verilerine göre en güvenilir 20 otomobil belli oldu. Listeye her zamanki gibi Japonlar damga vurdu
Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre her sene dünya genelinde 1.3 milyon kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor Bu oran Türkiye'de de oldukça yüksek. Özellikle bayramlarda trafik kazalarının ve buna bağlı ölümlerin yükseldiğine şahitlik ediyoruz.
Dikkat eksikliği başta olmak üzere çevresel faktörler trafik kazalarında etkili olsa da araçtan sağ çıkabilmek adına donanımların oldukça iyi ve son teknolojiye uygun olması gerekiyor. İşte bu noktada Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ve Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü'nün uzmanları bir liste hazırladı ve en güvenilir 20 arabayı belirledi. Yine geçtiğimiz günlerde iSeeCars, en sağlam 30 otomobili açıklamıştı. İşte şimdi de karşınızda en güvenilir 20 otomobil var.
Gazeteduvar.com.tr'de paylaşılan habere göre, ABD merkezli iSeeCars otomobil şirketi 2024'ün en güvenilir araçlarını belirledi. ABD hükümetinin Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ve Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü'nün (IIHS) çarpışma testleri ve güvenlik derecelendirmeleri ile uzmanların hazırladığı listede yer alan araçların çoğunluğunu Japon araçları oluşturdu. iSeeCars'ın araştırmasından yaptığımız derlemeye göre en güvenilir 20 otomobilin listesi şu şekilde oluştu:
20. Kia Optima
8.6 puan