En güvenilir 20 otomobil markası belli oldu! Sizi asla yarı yolda bırakmazlar

Dikkat eksikliği başta olmak üzere çevresel faktörler trafik kazalarında etkili olsa da araçtan sağ çıkabilmek adına donanımların oldukça iyi ve son teknolojiye uygun olması gerekiyor. İşte bu noktada Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ve Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü'nün uzmanları bir liste hazırladı ve en güvenilir 20 arabayı belirledi. Yine geçtiğimiz günlerde iSeeCars, en sağlam 30 otomobili açıklamıştı. İşte şimdi de karşınızda en güvenilir 20 otomobil var.