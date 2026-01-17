  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. En hızlı büyüyen 10 meslek

En hızlı büyüyen 10 meslek

Günümüz iş piyasasında yol almak, her zamankinden daha hızlı uyum sağlamayı gerektiriyor. Yapay zekâ, istihdam yolculuğunun her aşamasını yeniden şekillendiriyor ve pek çok çalışan da bu dönüşümde nasıl önde kalacağını anlamaya çalışıyor.

En hızlı büyüyen 10 meslek - Sayfa 1

LinkedIn’in “Jobs on the Rise 2026” son araştırmasına göre, profesyonellerin yarıdan fazlası (%56) bu yıl iş aramayı planlıyor; ancak %76’sı kendini buna hazır hissetmediğini söylüyor.

1 | 12
En hızlı büyüyen 10 meslek - Sayfa 2

Bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda, fırsat alanlarını doğru tespit etmek her zamankinden daha önemli. Son üç yılda en hızlı büyüyen meslekler öne çıkıyor. Bu yılki liste, yapay zekâ mühendisleri, yapay zekâ danışmanları ve satıl temsilcileri gibi hem teknik hem de stratejik yapay zekâ rollerinde ivmenin devam ettiğine işaret ediyor.

ABD’de en hızlı büyüyen 10 meslek ne oldu? (Bu sıralama, LinkedIn verilerine dayanmaktadır.)

2 | 12
En hızlı büyüyen 10 meslek - Sayfa 3

Yapay zeka mühendisi

Ne iş yaparlar: Yapay zekâ mühendisleri, problem çözme ve tahmin gibi genellikle insan karar verme süreçleri gerektiren karmaşık görevleri yerine getiren yapay zekâ modellerini geliştirir ve uygular.

En yaygın beceriler: LangChain, Retrieval-Augmented Generation (RAG), PyTorch

En yaygın sektörler: Teknoloji ve İnternet, BT Hizmetleri ve BT Danışmanlığı, İş Danışmanlığı ve Hizmetleri

İşlerin en yoğun olduğu yerler: San Francisco, New York City, Dallas

Mevcut cinsiyet dağılımı: %23 kadın, %77 erkek

Önceki deneyimin medyan yılı: 3,7

En sık geçiş yapılan roller: Yazılım Mühendisi, Veri Bilimci, Full Stack Mühendisi

Esnek çalışma imkânı: %26,2 uzaktan, %27,1 hibrit

3 | 12
En hızlı büyüyen 10 meslek - Sayfa 4

Yapay zeka danışmanı-stratejisti

Ne iş yaparlar: Yapay zekâ danışmanları ve stratejistleri, kuruluşların operasyonlarını iyileştirmek ve hedeflerine ulaşmak için yapay zekâ teknolojilerini planlamasına ve hayata geçirmesine yardımcı olur.

En yaygın beceriler: Büyük Dil Modelleri (LLM), MLOps, Bilgisayarla Görme

En yaygın sektörler: Teknoloji ve İnternet, BT Hizmetleri ve BT Danışmanlığı, İş Danışmanlığı ve Hizmetleri

İşlerin en yoğun olduğu yerler: San Francisco, New York City, Boston

Mevcut cinsiyet dağılımı: %18 kadın, %82 erkek

Önceki deneyimin medyan yılı: 8,2

En sık geçiş yapılan roller: Kurucu, Yazılım Mühendisi, Ürün Yöneticisi

Esnek çalışma imkânı: %30,3 uzaktan, %32,8 hibrit

4 | 12