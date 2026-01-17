En hızlı büyüyen 10 meslek
Günümüz iş piyasasında yol almak, her zamankinden daha hızlı uyum sağlamayı gerektiriyor. Yapay zekâ, istihdam yolculuğunun her aşamasını yeniden şekillendiriyor ve pek çok çalışan da bu dönüşümde nasıl önde kalacağını anlamaya çalışıyor.
LinkedIn’in “Jobs on the Rise 2026” son araştırmasına göre, profesyonellerin yarıdan fazlası (%56) bu yıl iş aramayı planlıyor; ancak %76’sı kendini buna hazır hissetmediğini söylüyor.
Bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda, fırsat alanlarını doğru tespit etmek her zamankinden daha önemli. Son üç yılda en hızlı büyüyen meslekler öne çıkıyor. Bu yılki liste, yapay zekâ mühendisleri, yapay zekâ danışmanları ve satıl temsilcileri gibi hem teknik hem de stratejik yapay zekâ rollerinde ivmenin devam ettiğine işaret ediyor.
ABD’de en hızlı büyüyen 10 meslek ne oldu? (Bu sıralama, LinkedIn verilerine dayanmaktadır.)
Yapay zeka mühendisi
Ne iş yaparlar: Yapay zekâ mühendisleri, problem çözme ve tahmin gibi genellikle insan karar verme süreçleri gerektiren karmaşık görevleri yerine getiren yapay zekâ modellerini geliştirir ve uygular.
En yaygın beceriler: LangChain, Retrieval-Augmented Generation (RAG), PyTorch
En yaygın sektörler: Teknoloji ve İnternet, BT Hizmetleri ve BT Danışmanlığı, İş Danışmanlığı ve Hizmetleri
İşlerin en yoğun olduğu yerler: San Francisco, New York City, Dallas
Mevcut cinsiyet dağılımı: %23 kadın, %77 erkek
Önceki deneyimin medyan yılı: 3,7
En sık geçiş yapılan roller: Yazılım Mühendisi, Veri Bilimci, Full Stack Mühendisi
Esnek çalışma imkânı: %26,2 uzaktan, %27,1 hibrit
Yapay zeka danışmanı-stratejisti
Ne iş yaparlar: Yapay zekâ danışmanları ve stratejistleri, kuruluşların operasyonlarını iyileştirmek ve hedeflerine ulaşmak için yapay zekâ teknolojilerini planlamasına ve hayata geçirmesine yardımcı olur.
En yaygın beceriler: Büyük Dil Modelleri (LLM), MLOps, Bilgisayarla Görme
En yaygın sektörler: Teknoloji ve İnternet, BT Hizmetleri ve BT Danışmanlığı, İş Danışmanlığı ve Hizmetleri
İşlerin en yoğun olduğu yerler: San Francisco, New York City, Boston
Mevcut cinsiyet dağılımı: %18 kadın, %82 erkek
Önceki deneyimin medyan yılı: 8,2
En sık geçiş yapılan roller: Kurucu, Yazılım Mühendisi, Ürün Yöneticisi
Esnek çalışma imkânı: %30,3 uzaktan, %32,8 hibrit