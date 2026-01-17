Bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda, fırsat alanlarını doğru tespit etmek her zamankinden daha önemli. Son üç yılda en hızlı büyüyen meslekler öne çıkıyor. Bu yılki liste, yapay zekâ mühendisleri, yapay zekâ danışmanları ve satıl temsilcileri gibi hem teknik hem de stratejik yapay zekâ rollerinde ivmenin devam ettiğine işaret ediyor.

ABD’de en hızlı büyüyen 10 meslek ne oldu? (Bu sıralama, LinkedIn verilerine dayanmaktadır.)