En iyi emeklilik sistemine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada?
2024 yılı Küresel Emeklilik Endeksi'nde en iyi emeklilik sistemine sahip olan ülkeler belirlendi. Araştırmada Türkiye'nin sırası dikkat çekti.
Dünyadaki emeklilik sistemlerinin durumu, toplumların en çok ilgisini çeken konulardan biri olmaya devam ediyor. Mercer ve CFA Institute tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, 48 ülkenin emeklilik sistemlerini inceledi.
Emeklilik sistemi hangi kriterler üzerinden değerlendirildi?
Mercer ve CFA Institute tarafından yapılan araştırma, ülkelerin emeklilik sistemlerini üç ana kriter üzerinden değerlendirdi:
Yeterlilik (yüzde 40): Emeklilik maaşlarının yeterli olup olmadığı.
Sürdürülebilirlik (yüzde 35): Emeklilik sisteminin uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığı.
Güvenilirlik (yüzde 25): Sistemin güvenilirliği ve düzenlenmişliği.