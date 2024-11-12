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  4. En iyi emeklilik sistemine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada?

En iyi emeklilik sistemine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada?

2024 yılı Küresel Emeklilik Endeksi'nde en iyi emeklilik sistemine sahip olan ülkeler belirlendi. Araştırmada Türkiye'nin sırası dikkat çekti.

En iyi emeklilik sistemine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada? - Sayfa 1

Dünyadaki emeklilik sistemlerinin durumu, toplumların en çok ilgisini çeken konulardan biri olmaya devam ediyor. Mercer ve CFA Institute tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, 48 ülkenin emeklilik sistemlerini inceledi.

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En iyi emeklilik sistemine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada? - Sayfa 2

Emeklilik sistemi hangi kriterler üzerinden değerlendirildi?

Mercer ve CFA Institute tarafından yapılan araştırma, ülkelerin emeklilik sistemlerini üç ana kriter üzerinden değerlendirdi:

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En iyi emeklilik sistemine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada? - Sayfa 3

Yeterlilik (yüzde 40): Emeklilik maaşlarının yeterli olup olmadığı.

Sürdürülebilirlik (yüzde 35): Emeklilik sisteminin uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığı.

Güvenilirlik (yüzde 25): Sistemin güvenilirliği ve düzenlenmişliği.

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En iyi emeklilik sistemine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada? - Sayfa 4

Araştırmada, yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranlarının, birçok ülkede emeklilik sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturduğu vurgulandı. Almanya'da, hükümetin bu durumu aşabilmek için yeni reformlar önerdiği belirtiliyor.

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