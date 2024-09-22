En mutlu çalışanların olduğu şirketler açıklandı! İşte o liste!
Indeed ve Oxford Üniversitesi’nin 2024 Çalışma Refahı 100 listesi yayımlandı. Yapılan araştırma, yüksek çalışma refahı puanına sahip şirketlerin daha iyi iş performansı gösterdiğini ortaya koyuyor.
Indeed ve Oxford Üniversitesi’nin Refah Araştırmaları Merkezi tarafından oluşturulan 2024 Çalışma Refahı 100 listesindeki şirketler belli oldu.
Liste, çalışanların yüksek mutluluk, amaç ve tatmin seviyeleri bildirdiği, stres düzeylerinin düşük olduğu en iyi 100 halka açık ABD şirketini sıralıyor. Yüksek puanların, şirketlerin iş performansını olumlu yönde etkileyebileceği vurgulanıyor.
Araştırma, yüksek çalışma refahı puanlarına sahip şirketlerin, daha yüksek değerlemelere, varlık getirilerine ve kârlara sahip olduğunu gösteriyor. Bu şirketler, S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri gibi borsa endekslerini geride bırakıyor.
CNBC Make It'te yer alan habere göre listede en yaygın sektörler arasında perakende öne çıkıyor. Perakedeyi ulaştırma takip ediyor.