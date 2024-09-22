En mutlu çalışanların olduğu şirketler açıklandı! İşte o liste!

Araştırma, yüksek çalışma refahı puanlarına sahip şirketlerin, daha yüksek değerlemelere, varlık getirilerine ve kârlara sahip olduğunu gösteriyor. Bu şirketler, S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri gibi borsa endekslerini geride bırakıyor.