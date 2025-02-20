En pahalı ilçeyi kimse bilemedi! İstanbul'da arsa fiyatları uçtu: 6 ilçede fiyatlar rekor kırdı
İstanbul'da arsa fiyatları yüzde 36 artarak ortalama metrekare fiyatını 18 bin liranın üzerine çıkarırken, 6 ilçede metrekare fiyatları adeta rekor kırdı. İstanbul'da arsa fiyatının en pahalı olduğu ilçe belli oldu.
İstanbul için söylenen ‘taşı toprağı altın’ sözü emlak fiyatlarında da geçerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Konut fiyatlarında en pahalı il olma özelliğini son yıllarda kaybeden İstanbul arsa fiyatları ise açık ara önde geldi.
Gazete Duvar’ın haberine göre otomatik gayrimenkul değerleme platformu Endeksa verilerine Türkiye’de arsa fiyatları ortalaması son 1 yılda yüzde 16,75 artarak metrekare fiyatı 5 bin 807 TL olarak ölçülürken İstanbul ortalaması ise yüzde 36,31 artarak 18 bin 362 liraya yükseldi.
İşte İstanbul’un ilçelerinde yeni yılda arsa fiyatları...