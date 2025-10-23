En ucuz konut kredisi hangi bankada? İşte 1 milyon, 1,5 milyon ve 2 milyon TL’nin geri ödemesi...
Ev alma hayali kuran vatandaşlar kredi faizlerinde yeni indirimlere kilitlenirken, TCMB’nin kritik faiz kararı öncesinde bankalarca sunulan oranlar bu hafta da yüzde 2,69’da sabit kaldı. Buna karşılık konut kredisi hacmi haftalık bazda 4 milyar TL artarak 630,00 milyar TL’yi aştı. 23 Ekim 2025 itibarıyla en ucuz konut kredileri hangi bankalarda? 1 milyon, 1,5 milyon ve 2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi kaç TL? İşte detaylar...
Piyasalarda haftalardır beklenen Merkez Bankasının kritik faiz kararı bugün açıklanıyor. Eylülde enflasyonun beklentileri aşması ve ekimde de aylık TÜFE tahminlerinin %2,30’un üzerine çıkmasıyla birlikte, para politikası kurulu toplantısından gelecek karar daha önemli hale geldi.
Önceki iki toplantıda 300 baz ve 250 baz puanlık indirimle politika faizini %46,00’dan %40,50 seviyesine çeken Merkez Bankasının, bugün “daha sınırlı indirime” gidebileceği ifade ediliyor. Piyasalarda ağırlıklı olarak 150 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkıyor.
KREDİ FAİZLERİNDE DURUM
Merkez Bankasından gelen son mesajların da “sıkı para politikasının bir süre daha devam edeceğini” teyit etmesi, krediler tarafında da etkisini gösteriyor. Son haftalarda kredi faizlerinde düşüşlerin durduğu gözlemleniyor.
Ev alma hayali kuran tüketicilerin yakından takip ettiği konut kredilerinde de en düşük oran, haftalardır %2,69 seviyesinde seyrediyor. Ancak daha fazla sayıdaki bankanın konut finansmanı için %2,69’u sunmaya başladığı da görülüyor. Birçok bankanın da oranlarını %2,79 ve daha altına çektiği dikkatlerden kaçmıyor.