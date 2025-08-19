En ucuz konut kredisini hangi banka veriyor? 1 ve 1,5 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar?

KREDİLİ SATIŞLARDA DURUM NE?

TCMB’nin faiz indirimlerinin ardından konut kredisi faiz oranlarında düşüş başlasa da 120 ay vadede faiz yükünün hâlâ yüzde 230 gibi yüksek bir seviyede olduğu görülüyor. Buna karşılık bu yıl ipotekli (kredili) satışlarda da yükseliş oldu. Ocak-temmuz ipotekli konut satışları yüzde 93,2 artarak 121 bin 515 adede yükseldi. Kredili satışların toplam içinden aldığı pay ise yaklaşık yüzde 15 oldu.