En ucuz konut kredisini hangi banka veriyor? 1 ve 1,5 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar?
TCMB’nin faiz indirimlerinin ardından konut kredisi faiz oranlarında da düşüş başlasa da 120 ay vadede faiz yükü hâlâ yüzde 230’a yakın seyrediyor. Bankalarca sunulan en düşük konut kredisi oranı ise bu hafta yüzde 2,69 olarak öne çıktı. Peki en ucuz konut kredisini hangi bankalar veriyor? 1 milyon ve 1,5 milyon TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Konut piyasasında hareketlilik devam ederken, temmuz ayında Türkiye genelinde ulaşılan yaklaşık 143 bin adetlik satış rakamı, aynı zamanda bu yılın en yüksek aylık performansı olarak da kayıtlara geçti.
Satışlar, yüksek faiz ortamı devam etmesine rağmen bu yıl ilk 7 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 arttı ve 834 bin 751 olarak gerçekleşti.
KREDİLİ SATIŞLARDA DURUM NE?
TCMB’nin faiz indirimlerinin ardından konut kredisi faiz oranlarında düşüş başlasa da 120 ay vadede faiz yükünün hâlâ yüzde 230 gibi yüksek bir seviyede olduğu görülüyor. Buna karşılık bu yıl ipotekli (kredili) satışlarda da yükseliş oldu. Ocak-temmuz ipotekli konut satışları yüzde 93,2 artarak 121 bin 515 adede yükseldi. Kredili satışların toplam içinden aldığı pay ise yaklaşık yüzde 15 oldu.
KONUT FİYATLARI ARTTI MI?
Bu arada konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla TCMB tarafından hesaplanan konut fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 arttı. Fiyatlarda yıllık artış yüzde 32,8 olarak gerçekleşti. Enflasyondan arındırılmış olarak bakıldığında konut fiyatlarında reel düşüş yılık bazda yüzde 0,5 oldu. Ancak konut fiyatlarındaki artış ile TÜFE arasındaki makasın da oldukça daralması dikkat çekti.