En ucuz krediler belli oldu: Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde faiz oranları ne?
İhtiyaç sahibi olan pek çok vatandaş bankaların kredi faiz oranlarını merak ediyor. Bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu. Peki, en ucuz krediyi hangi banka veriyor? 1.5 milyon TL konut, 250 bin TL taşıt ve 100 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre tüketici kredilerinin toplam hacmi 29 Ağustos itibarıyla biten haftada yaklaşık olarak 31 milyar TL artış göstererek 2 trilyon 506 milyar TL’ye kadar dayandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de açıklanacak olan faiz kararı öncesi bankaların sunduğu konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları ile geri ödeme tablolarındaki son durum belli oldu.
EN UYGUN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları şöyle:
Ziraat Bankası: %2,69
Kuveyt Türk: %2,77
Halkbank: %2,79
Vakıfbank: %2,79