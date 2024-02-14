En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu: 830 bin liradan başlıyor Otomatik vites araçlar son yıllarda en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alıyor. Otomatik vites sıfır otomobillerin en ucuzu 830 bin TL'den başlıyor. İşte en ucuz otomatik vitesli 4 otomobil modeli...

Türkiye'de otomobil satışları tam gaz ilerlerken trafikteki araç sayısı 28 milyonu aştı. Tüm araçlar aynı anda yollarda olmasa da sabah ve akşam saatlerinde büyükşehirlerde trafik yoğunlukları devam ediyor. 1 | 5

Türkiye'de otomobil satışları tam gaz ilerlerken trafikteki araç sayısı 28 milyonu aştı. Tüm araçlar aynı anda yollarda olmasa da sabah ve akşam saatlerinde büyükşehirlerde trafik yoğunlukları devam ediyor. 2 | 5

Manuel araç kullanmak da ekstra zevkli olabiliyor, otomobile tam hakimiyet sağlayan manuel vitesi sevenler de bulunuyor. 3 | 5