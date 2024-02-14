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  4. En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu: 830 bin liradan başlıyor

En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu: 830 bin liradan başlıyor

Otomatik vites araçlar son yıllarda en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alıyor. Otomatik vites sıfır otomobillerin en ucuzu 830 bin TL'den başlıyor. İşte en ucuz otomatik vitesli 4 otomobil modeli...

En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu: 830 bin liradan başlıyor - Sayfa 1

Türkiye'de otomobil satışları tam gaz ilerlerken trafikteki araç sayısı 28 milyonu aştı. Tüm araçlar aynı anda yollarda olmasa da sabah ve akşam saatlerinde büyükşehirlerde trafik yoğunlukları devam ediyor.

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En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu: 830 bin liradan başlıyor - Sayfa 2

Türkiye'de otomobil satışları tam gaz ilerlerken trafikteki araç sayısı 28 milyonu aştı. Tüm araçlar aynı anda yollarda olmasa da sabah ve akşam saatlerinde büyükşehirlerde trafik yoğunlukları devam ediyor.

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En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu: 830 bin liradan başlıyor - Sayfa 3

Manuel araç kullanmak da ekstra zevkli olabiliyor, otomobile tam hakimiyet sağlayan manuel vitesi sevenler de bulunuyor.

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En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu: 830 bin liradan başlıyor - Sayfa 4

Hürriyet'in haberine göre; otomatik vites sıfır otomobillerin en ucuzu Hyundai i10 oldu. i10'u KIA Picanto, Picanto'yu ise Toyota Yaris takip ediyor.

En ucuz otomatik vitesli otomobiller şöyle:

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS 830.000 TL

Kia Picanto 1.0L 67 PS 838.000 TL

Toyota 1.5 Multidrive S 125 HP 1.035.000 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG 1.220.000 TL

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