En ucuz otomatik vitesli SUV araçları belli oldu; Fiyatı duyan galerilere koştu
SUV modelleri sıfır araç ekosisteminde yüzde 55 ile dominant durumda. Her marka son zamanlarda SUV modellerine ağırlık verirken bu sınıfta en ucuz ve kaliteli SUV'ları sizler için derledik.
Markaların SUV çılgınlığı devam ederken araç sahibi olmak isteyenlerin büyük bir kısmı da geniş gövdeli otomobilleri tercih ediyor. Hem rahat ve konforlu olması hem de geniş hacmiyle SUV modellerinin tercih edilmesinde oldukça etkili.
Gazeteduvar.com.tr'den Erkan Ersöz'ün haberine göre, Satış rakamları tüketici tercihlerini net şekilde ortaya koyuyor. Yılın ilk yedi ayında otomobil satışlarının yüzde 87’sini orta sınıf diye tabir edilen B ve C segmenti oluşturuyor. Gövde tipine göre bakılınca en çok tercih, 300 bin adede yaklaşan satış rakamı ve yüzde 55,3 payla SUV’lerden yana. Onları yüzde 26 payla sedanlar, yüzde 17 payla hatchback otomobiller takip ediyor.
Öte taraftan son yıllarda manuel vitesli araçlar ikinci planda kalıyor. Öyle ki satışların yüzde 90'ından fazlası otomatik vitesliler. Güncel kampanya ve indirimlerin ardından Türkiye'de en ucuz otomatik şanzımanlı 10 SUV ise şu şekilde:
1. DFSK FENGON 500
Aracın fiyatı 1.340.000 TL.