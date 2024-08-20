En ucuz otomatik vitesli SUV araçları belli oldu; Fiyatı duyan galerilere koştu

Gazeteduvar.com.tr'den Erkan Ersöz'ün haberine göre, Satış rakamları tüketici tercihlerini net şekilde ortaya koyuyor. Yılın ilk yedi ayında otomobil satışlarının yüzde 87’sini orta sınıf diye tabir edilen B ve C segmenti oluşturuyor. Gövde tipine göre bakılınca en çok tercih, 300 bin adede yaklaşan satış rakamı ve yüzde 55,3 payla SUV’lerden yana. Onları yüzde 26 payla sedanlar, yüzde 17 payla hatchback otomobiller takip ediyor.