En uygun faiz oranları hangi bankada? 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar?
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları merak ediliyor. Bu hafta 12 ay vadeli ihtiyaç kredisinde en düşük oran yüzde 2,99 olarak devam ediyor. Peki en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 100 bin TL kredinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Eylül ayı enflasyonunun yüzde 3,23 ile beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından dikkatler Merkez Bankası'nın bu ayki faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken piyasada gözler bir yandan da ihtiyaç kredisi faizlerinde...
EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?
Bankalarca sunulan 12 ay vadeli en ucuz ihtiyaç kredisi faiz oranları şöyle:
* TEB: %2,99
* Alternatif Bank: %3,29
* ON Dijital: %3,39
* QNB: %3,59
* Denizbank: %3,61
100 bin TL kredinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? 100 bin TL’nin 12 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi banka banka şöyle: