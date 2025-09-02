En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranını hangi bankalar veriyor? 125 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Piyasalarda gözler yarın açıklanacak enflasyonun yanı sıra 11 Eylül'de TCMB ve 17 Eylül'de FED açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Enflasyonun beklentinin altında kalması halinde faiz indirimlerinin boyutunun yüksek olabileceği ve bunun kredi faizlerine de zamanla yansıyabileceği öngörülüyor. Peki 125 bin TL ihtiyaç kredisinin güncel geri ödemesi ne kadar? En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankalar veriyor? İşte detaylar...
Piyasalarda eylül ayı başlarken, bu ay faiz oranlarının seyrini belirleyecek 3 önemli gelişme öne çıkıyor.
ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANACAK
Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Enflasyona yönelik beklentiler aylık bazda %1,79 ve yıllık %32,6 şeklinde öne çıkıyor. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi, TCMB’nin de faiz indirim sürecinde elinin çok güçlü olduğunu gösterecek. Dolayısıyla piyasalar açısından pozitif olacaktır” denildi.