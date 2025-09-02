  1. Ekonomim
En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranını hangi bankalar veriyor? 125 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Piyasalarda gözler yarın açıklanacak enflasyonun yanı sıra 11 Eylül'de TCMB ve 17 Eylül'de FED açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Enflasyonun beklentinin altında kalması halinde faiz indirimlerinin boyutunun yüksek olabileceği ve bunun kredi faizlerine de zamanla yansıyabileceği öngörülüyor. Peki 125 bin TL ihtiyaç kredisinin güncel geri ödemesi ne kadar? En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankalar veriyor? İşte detaylar...

Piyasalarda eylül ayı başlarken, bu ay faiz oranlarının seyrini belirleyecek 3 önemli gelişme öne çıkıyor.

Gözler ilk olarak yarın açıklanacak ağustos TÜFE verisine çevrildi.

ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANACAK

Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Enflasyona yönelik beklentiler aylık bazda %1,79 ve yıllık %32,6 şeklinde öne çıkıyor. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi, TCMB’nin de faiz indirim sürecinde elinin çok güçlü olduğunu gösterecek. Dolayısıyla piyasalar açısından pozitif olacaktır” denildi.

TCMB FAİZ KARARI NE OLACAK?

Piyasaların 11 Eylül’deki TCMB faiz kararını da beklediği aktarılan analizde, “200 baz puanlık indirim konuşuluyor olsa da tahminlerin altında gelebilecek bir enflasyon verisi sonrası, bu beklenti 300 baz seviyesine yükselebilir” ifadelerine yer verildi.

