En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankalarda? 125 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Bu hafta bankalarca sunulan faiz oranlarında bir değişim yaşanmazken; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 26 Eylül ile sona eren haftada ihtiyaç kredisi hacminde 37 milyar liralık artış oldu. Toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 912 milyar TL’ye yükseldi.