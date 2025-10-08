En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankalarda? 125 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
İhtiyaç kredisi faiz oranları merak ediliyor. Bu hafta 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde en düşük oran yüzde 2,99 olarak devam ediyor. Peki en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 125 bin TL kredinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Eylül ayı enflasyonunun yüzde 3,23 ile beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından dikkatler Merkez Bankası'nın bu ayki faiz kararına çevrildi.
Bu hafta bankalarca sunulan faiz oranlarında bir değişim yaşanmazken; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 26 Eylül ile sona eren haftada ihtiyaç kredisi hacminde 37 milyar liralık artış oldu. Toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 912 milyar TL’ye yükseldi.