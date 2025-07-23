En uygun konut kredileri hangi bankada? Faiz düşecek mi? 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

KARAR METNİNDEKİ MESAJLAR

TCMB’nin karar metninde, temmuz ayında TÜFE’de beklenen yükselişin vergi ayarlamaları gibi geçici maliyet unsurlarından kaynaklanacağına ve bu etkinin sınırlı-geçici olacağına atıfta bulunmasını bekleyen analistler, “Ağustostan itibaren de baz etkisi ve talep koşullarındaki normalleşme ile birlikte dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağı öngörüsü korunabilir. Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme teyit edildiği sürece de kademeli indirimlerin devam edebileceğine dair işaretler de verilebilir. Böyle bir işaret, piyasayı olumlu etkiler” görüşünü paylaşıyor.