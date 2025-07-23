En uygun konut kredileri hangi bankada? Faiz düşecek mi? 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
TCMB’nin yeniden bir faiz indirimi döngüsüne başlama ihtimali, kredi piyasaları ve tüketiciler tarafından da merak ediliyor. Ev almak isteyenler TCMB’nin 24 Temmuz'da alacağı faiz kararının ardından konut kredisi faizlerinde yaşanabilecek muhtemel indirimlere kilitlendi. Şu anda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,89 olurken, faiz yükü yüzde 260’a yakın seyrediyor. Peki bankalardaki konut kredisi faiz oranları ne? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte 1 milyon TL'nin güncel geri ödeme tablosu ve banka banka faiz oranları...
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde piyasalarda da nefesler tutuldu. TCMB’den 250 baz puanlık faiz indirimi beklenirken, bundan sonraki sürece dair karar metninde verilecek mesajlar da yakından takip edilecek.
TCMB son olarak haziran ayındaki toplantıda politika faizini yüzde 46,00 seviyesinde sabit tutmuştu. 24 Temmuz'da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde bazı kurumlar ve analistler, 300-350 baz puanlık faiz indiriminin de söz konusu olabileceğini düşünüyor.
KARAR METNİNDEKİ MESAJLAR
TCMB’nin karar metninde, temmuz ayında TÜFE’de beklenen yükselişin vergi ayarlamaları gibi geçici maliyet unsurlarından kaynaklanacağına ve bu etkinin sınırlı-geçici olacağına atıfta bulunmasını bekleyen analistler, “Ağustostan itibaren de baz etkisi ve talep koşullarındaki normalleşme ile birlikte dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağı öngörüsü korunabilir. Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme teyit edildiği sürece de kademeli indirimlerin devam edebileceğine dair işaretler de verilebilir. Böyle bir işaret, piyasayı olumlu etkiler” görüşünü paylaşıyor.
TÜKETİCİLERİN GÖZÜ KULAĞI KONUT KREDİSİNDE
TCMB’nin yeniden bir faiz indirim döngüsüne başlama ihtimali, kredi piyasaları ve tüketiciler tarafından da yakından izleniyor. Özellikle ev almak isteyenler TCMB’nin hamlesinin ardından konut kredisi faizlerinde yaşanabilecek muhtemel indirimlere kilitlendi.