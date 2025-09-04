En uygun konut kredisi faiz oranları hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar?
Ağustos ayında enflasyonun beklentinin üzerinde açıklanmasının ardından dikkatler TCMB’nin faiz kararına çevrilirken; konut kredisi faiz oranlarından bu hafta da yeni bir indirim haberi gelmedi. 1 milyon TL konut kredisinin 5 yıl vadeli toplam ödemesi 2,12 milyon TL olurken; aynı tutardaki kredinin 10 yıl vadeli geri ödemesi ise 3,36 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Ev alma hayali kuranların 5 yıllık krediyi tercih etmeleri halinde faiz yükünün yarı yarıya gerilediği görülüyor. Peki 1 milyon TL'lik konut kredisi için 5 ve 10 yıl vadeli en ucuz faiz oranları hangi bankalarda? Geri ödemesi ne kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül'de açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamları yüzde 2,04 ile beklentinin üzerinde geldi. Bu gelişmenin ardından gözler 11 Eylül’deki TCMB faiz kararına çevrildi. Daha önce 300 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkarken, TÜFE sonrası tahminler 200-250 baz puan aralığına geldi.
Politika faizinin seyri ve gelecek beklentileri, konut kredisi oranlarında da etkisini gösteriyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçen hafta en düşük yüzde 2,69 olarak öne çıkan 10 yıl vadeli konut kredisinde bu hafta yeni düşüş yaşanmadı. 5 yıl vadeli konut kredisinde ise en düşük oran yüzde 2,89 olarak devam ediyor.
10 YIL VADELİ EN UCUZ KREDİ FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?
4 Eylül 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan 120 ay vadeli en uygun konut kredisi faiz oranları şöyle:
Ziraat Bankası: %2,69
Kuveyt Türk: %2,77
Halkbank: %2,79
Vakıfbank: %2,79
Vakıf katılım: %2,79
TEB: %2,85
Akbank: %2,89
QNB: %2,90
Yapı Kredi: %2,99
Garanti BBVA: %2,99