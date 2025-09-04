En uygun konut kredisi faiz oranları hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar?

Politika faizinin seyri ve gelecek beklentileri, konut kredisi oranlarında da etkisini gösteriyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçen hafta en düşük yüzde 2,69 olarak öne çıkan 10 yıl vadeli konut kredisinde bu hafta yeni düşüş yaşanmadı. 5 yıl vadeli konut kredisinde ise en düşük oran yüzde 2,89 olarak devam ediyor.