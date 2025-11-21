En uygun konut kredisi faiz oranları hangi bankalarda? İşte 500 bin ve 1 milyon TL’nin geri ödemesi
Konut almak isteyenler en uygun faiz oranını hangi bankaların verdiğini merak ediyor. Konut kredilerinde en uygun oran bu hafta da yüzde 2,69 olarak devam etti. Peki en uygun konut kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalarca sunulan konut kredi oranlarına bakıldığında bu haftada da yeni bir düşüş olmadığı görülüyor.
Uzun süredir yüzde 2,69’da seyreden “en uygun konut kredisi faiz oranı” bu hafta da aynı seviyede devam ediyor.
EN UYGUN FAİZ ORANINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?
En uygun konut kredisi oranlarını veren bankalar şöyle:
Ziraat Bankası: %2,69
Halkbank: %2,69
Akbank: %2,69
QNB: %2,69
Vakıf Katılım: %2,74
Albaraka: %2,75
Yapı Kredi: %2,79
Garanti BBVA: %2,79
(NOT: Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır)