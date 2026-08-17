En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka Ağustos 2026 güncel promosyon tutarları

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026 AĞUSTOS

SGK emekli maaşını 1-31 Ağustos​ ​2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını bankamızdan almayı taahhüt eden veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler faydalanabilir.

Promosyon ödemesi için SGK ile imzalanan "Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol" koşulları geçerlidir. vEmeklilerin promosyondan faydalanabilmesi için gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt etmeleri gerekmektedir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlar.

Promosyon tutarı emeklinin bir aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL'dir. Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişilerin promosyon ödemesi, ilgili kesintiler çıkarılarak yapılır.