En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka Ağustos 2026 güncel promosyon tutarları
Emekli promosyon 2026 kampanyaları ,emekli promosyonu en yüksek veren bankalar 2026, Ağustos ayında milyonlarca emeklinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Merak edilen Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, TEB, Halkbank, Garanti BBVA ve ING Bank başta olmak üzere güncel ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları belirlendi. Peki, emekli maaş promosyonu 2026 ne kadar? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte, 2026 Ağustos banka banka en güncel emekli promosyon tutarları ve en yüksek ödeme yapan bankalar...
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026
Emekli maaşını Halkbank'a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL 12 ay taksitli nakit avantajına ek olarak;
12.000 TL’ye varan emekli promosyon,
Paraf Değerlimiz kredi kartı ile yapacağınız market, sağlık/eczane, fatura, kültür/sanat harcamalarda yılda 35.000 TL’ye varan indirim,
Yeni otamatik fatura talimatlarınıza 3.500 TL’ye varan ParafPara fırsatı ile toplamda 60.000 TL’ye varan avantajlar sizleri bekliyor.
Halkbank İnternet ve Mobil Şubesi üzerinde emekli maaş hesabınızdan yapacağınız havale, EFT ve FAST işlemleri ise ücretsiz
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026 AĞUSTOS
SGK emekli maaşını 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını bankamızdan almayı taahhüt eden veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler faydalanabilir.
Promosyon ödemesi için SGK ile imzalanan "Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol" koşulları geçerlidir. vEmeklilerin promosyondan faydalanabilmesi için gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt etmeleri gerekmektedir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlar.
Promosyon tutarı emeklinin bir aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL'dir. Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişilerin promosyon ödemesi, ilgili kesintiler çıkarılarak yapılır.
ING BANK EMEKLİ PROMOSYON 2026
SGK emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, maaş tutarlarına göre 15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon alabiliyor. Otomatik fatura talimatı, Turuncu Hesap ve banka kartı harcama hedefleriyle birlikte toplam kazanç 32.000 TL'ye ulaşıyor.