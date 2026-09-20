En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka Eylül 2026 güncel promosyon tutarları...
Emekli maaşını taşıyanlara verilen promosyonlarda Eylül ayıyla birlikte rakamlar yeniden yükseldi. Bankalar, nakit ödemenin yanına ek avantajlar da eklerken toplam kazanç bazı kampanyalarda dikkat çekici seviyelere ulaştı. Peki, emekli promosyonu ne kadar oldu, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte, güncel promosyon tablosu…
Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünenler için promosyon seçenekleri Eylül ayında yeniden çeşitlendi. Bankalar, maaş aralığına göre değişen nakit ödemelerin yanında ek ürün ve harcama koşullarıyla toplam avantajı artıran kampanyalar sunuyor. Güncel tabloda öne çıkan tutarlar ve kampanya şartları banka banka farklılık gösteriyor.
HALKBANK VE VAKIFBANK
Halkbank ve VakıfBank, SGK emeklilerine maaş tutarına göre 12 bin TL'ye varan promosyon sunuyor. VakıfBank'ta maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere, maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapılıyor. Buna göre 10 bin TL'ye kadar maaş alanlara 5 bin TL, 10 bin-15 bin TL arasında maaşı bulunanlara 8 bin TL, 15 bin-20 bin TL arasındakilere 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon veriliyor.
Halkbank'ta da ödeme tutarı maaş seviyesine göre değişiyor ve promosyon miktarı 12 bin TL'ye kadar çıkıyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine nakit promosyon ve bonuslarla birlikte 32 bin TL'ye kadar ödeme sunuyor. Ayrıca emekli yakınını bankaya yönlendiren müşteriler için 5 bin TL'ye varan ek nakit ödül fırsatı bulunuyor.