En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka Eylül 2026 güncel promosyon tutarları...

HALKBANK VE VAKIFBANK

Halkbank ve VakıfBank, SGK emeklilerine maaş tutarına göre 12 bin TL'ye varan promosyon sunuyor. VakıfBank'ta maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere, maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapılıyor. Buna göre 10 bin TL'ye kadar maaş alanlara 5 bin TL, 10 bin-15 bin TL arasında maaşı bulunanlara 8 bin TL, 15 bin-20 bin TL arasındakilere 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon veriliyor.

Halkbank'ta da ödeme tutarı maaş seviyesine göre değişiyor ve promosyon miktarı 12 bin TL'ye kadar çıkıyor.