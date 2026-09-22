En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka Eylül 2026 güncel promosyon tutarları
Emekli promosyonlarında Eylül ayı itibarıyla bankaların güncel kampanyaları ve ödeme tutarları merak konusu oldu. Maaşını başka bankaya taşıyan emeklilere sunulan nakit promosyonların yanı sıra ek ödemeler ve farklı avantajlarla birlikte toplam ödeme tutarı 35 bin TL'ye kadar yükseliyor. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte, 2026 Eylül en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi…
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Şekerbank, SGK emeklilerine maaş tutarına göre farklı oranlarda emekli promosyonu sunuyor. Nakit promosyonun yanı sıra vadesiz hesap, kredi kartı, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı ve otomatik fatura talimatı gibi ürün ve hizmetlerin kullanılması halinde toplam ödeme tutarı artabiliyor.
Maaşı 0-9.999 TL arasında olan emeklilere 23 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 26 bin TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 32 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde olanlara ise 35 bin TL'ye kadar ödeme imkanı sunuluyor. Ek ödemelerden yararlanabilmek için kampanya kapsamında belirtilen ürün ve hizmet koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu.
Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
"1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir."
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank "Emeklilere 18 bin TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
"1.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz."