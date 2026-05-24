En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel promosyon tutarları...
Emekli banka promosyonu 2026 Mayıs bankaların güncel tutar listeleri güncellendi. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar, maaş aldıkları bankayı değiştirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 Mayıs emekli promosyonu ne kadar, en yüksek veren banka hangisi? En yüksek emekli promosyonu hangi bankalar veriyor, ne kadar? İşte, emekli promosyon tutarları hakkında bilgiler...
VAKIFBANK
Bankadan yapılan promosyon ödemesi açıklaması şöyle:
Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.
VAKIF KATILIM
Bankadan yapılan açıklamada "15.04.2026-15.06.2026 tarihleri arasında geçerli olan Emekli Maaşı Ek Promosyon Kampanyası kapsamında, emekli maaşının Vakıf Katılım’dan alınması durumunda 25.000 TL’ye varan promosyon ödemesine ilave olarak, maaş tutarından bağımsız 15.000 TL’ye varan ek promosyon olmak üzere toplam 40.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacaktır." denildi.
ZİRAAT BANKASI VE ZİRAAT KATILIM
İki bankadan da yapılan açıklamada SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.