En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlar...
Emekli maaşlarına yapılan zam ve en düşük aylığının 20 bin liraya yükseltilmesinin ardından bankalar arasında emekli maaş promosyonu yarışı hızlandı. Yüksek promosyon almak isteyenler maaşlarını başka bankaya taşıyabiliyor. Banka promosyonu ne kadar oldu? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte Vakıfbank, Yapı Kredi, Halkbank, Denizbank promosyon ödemeleri...
Emekli promosyonu 2026 kampanyaları emekli maaşlarının belli olmasının ardından yeniden gündeme geldi. Vakıfbank, Yapı Kredi, Halkbank, Denizbank ne kadar promosyon ödüyor?
Bankalar, maaş zamlarının netleşmesiyle birlikte müşteri portföyünü artırabilmek için promosyon yarışı yürütüyor. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri ile kamu ve özel sektör çalışanları ise 2026 yılı başında promosyon heyecanı yaşıyor.
EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?
Emekliler için de bankalar müşteri çekebilmek için cazip promosyon paketleri sunuyor. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkmasıyla birlikte bankalar promosyon tutarlarını değiştiriyor. Yeni müşteri kapmak için yarışa giren bankalar promosyon tutarını 30 bin TL'nin üzerine çıkardı.
SGK ile müzakerelerde bu rakamın daha da artması bekleniyor. Emekliler için geçtiğimiz yıl sıkı pazarlık yürüten SGK bu yılda emekliler için avantajlı olacak bir promosyon süreci yürütecek. Emekliler için promosyon pazarlığının mart ayında başlaması bekleniyor. Bu nedenle emeklilerin SGK görüşmelerinin sonuçlanmasını beklemesi daha çok kazanç sağlamaları anlamına geliyor.