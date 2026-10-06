En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Ekim 2026 güncel emekli promosyon tutarları...
Ekim ayının başlamasıyla birlikte emekli promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet yeniden hız kazandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan milyonlarca emekli, maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında sunulan nakit promosyonları ve ek avantajları araştırıyor. Peki Ekim 2026'da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Halkbank ve Akbank başta olmak üzere bankaların güncel promosyon tutarları ve kampanya ayrıntıları...
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU EKİM 2026
Akbank’ın emeklilere yönelik kampanyasında 15 bin TL’ye kadar chip-para fırsatı sunuluyor. Kampanyadan, 16 Eylül-16 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil üzerinden müşteri olan, SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyan ve promosyon başvurusu yapan emekliler yararlanabiliyor.
Ek chip-para kazanımı ise belirlenen işlemlere göre değişiyor. Buna göre emekli maaşını Akbank Mobil üzerinden taşıyanlara 3 bin TL, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıranlara 5 bin 500 TL, iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3 bin TL chip-para veriliyor. Axess veya Wings kartla aylık 2 bin TL ve üzeri harcama yapanlar üç ayda toplam 3 bin TL kazanabiliyor. Akbank Mobil’deki “Mobilin Akbanklısı” kampanyasına katılan müşterilere ise 500 TL ek chip-para sağlanıyor.
YAPI KREDİ GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine maaş tutarına göre değişen nakit promosyon imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında aylığı 10 bin TL’ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin-15 bin TL arasında olanlara 10 bin TL, 15 bin-20 bin TL arasında bulunanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 15 bin TL ödeme yapılıyor.
Söz konusu promosyondan, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdü veren müşteriler yararlanabiliyor.