En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...
Kamu bankaları ve özel bankalar, kasım ayına özel emekli promosyon miktarlarını güncelledi. Bu kapsamda en yüksek emekli maaş promosyonu veren banka , Bağ-Kur'lular tarafından mercek altına alındı. Promosyon tutarı, belli koşullar, emekli maaşı ve taahhüt süresine göre değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Peki, "Emekli promosyonu ne kadar? Emekli promosyonu en fazla hangi banka veriyor?" İşte 2025 Kasım Ziraat Bankası, VakıfBank, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi en fazla emekli promosyonu veren bankalar...
Emekli promosyon kampanyalarında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelleyerek kendi internet sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor.
EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Bankalar kasım ayına özel emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Bazı bankalar belirli koşullar doğrultusunda 30 bin TL'ye varan promosyon veriyor.
İşte güncel promosyon miktarları...
YAPI KREDİ
30.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
19 Eylül 2025 – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt maaş tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
Halkbank Mobil'de İşlemler> Emeklilik İşlemleri>Emekli Promosyon Başvurusu veya Başvuru>Emekli Promosyon Başvurusu menülerinden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.