En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...
Emekli maaşları 2026 Ocak zammıyla artırıldı. Yılın ilk yarısında uygulanacak zam oranı yüzde 12,19 olurken, en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 artışla 20 bin TL’ye yükseldi. Zamların netleşmesiyle birlikte emekliler, banka promosyonlarını yeniden gündemine aldı. Yeni emekli olanlar ile maaşını taşımayı düşünen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları, kamu ve özel bankaların sunduğu güncel promosyon tutarlarını araştırıyor. Ziraat Bankası, Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, VakıfBank, Halkbank ve İş Bankası’nın 2026 Ocak kampanyaları öne çıkıyor. İşte banka banka kampanyalar...
2026 Ocak zammı ile emekli maaşları yüzde 12,19 oranında artış yaşadı. En düşük emekli aylığı ise yüzde 18,48 zamla 20 bin liraya çıkarıldı. Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak emekli zammı sonrası bankalar arası rekabet kızıştı. Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Halkbank, İş Bankası, VakıfBank gibi birçok bankanın güncel emekli promosyon kampanyaları araştırılmaya başlandı.
Peki, en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, ne kadar veriyor? İşte 2026 Ocak ayı emekli maaş promosyonu tutarları…
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL olanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL olanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
VAKIFBANK
VakıfBank, maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunuyor.
Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri faydalanabilecek.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL olanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL olanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL olanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya Ziraat Bankası'ndan almaya başlayacak müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.