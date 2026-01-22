En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...

2026 Ocak zammı ile emekli maaşları yüzde 12,19 oranında artış yaşadı. En düşük emekli aylığı ise yüzde 18,48 zamla 20 bin liraya çıkarıldı. Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak emekli zammı sonrası bankalar arası rekabet kızıştı. Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Halkbank, İş Bankası, VakıfBank gibi birçok bankanın güncel emekli promosyon kampanyaları araştırılmaya başlandı.

Peki, en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, ne kadar veriyor? İşte 2026 Ocak ayı emekli maaş promosyonu tutarları…