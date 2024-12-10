En yüksek faizi veren banka belli oldu! İşte 500 bin TL'nin güncel aylık getirisi...
Bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelleyerek kısa vadeli yatırımlar için cazip fırsatlar sunarken, 500 bin TL'nin aylık getirisi yatırımcılar için merak konusu oldu.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını önemli ölçüde artırarak yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Elinde nakit parası olanlar bankaların mevcut mevduat faizlerini araştırmaya başladı. Özellikle kısa vadeli yatırımlar için sunulan yüksek faiz oranları, yatırımcıların dikkatini çekiyor.
AKBANK, TEB, ODEA ve ING gibi önde gelen bankalar, yüzde 52'ye varan faiz oranları sunuyor. Yatırımcılar 32 günün sonunda 20 bin 515 TL'ye kadar net getiri elde edebiliyor.