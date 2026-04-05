İşte borsanın ilk çeyrek karnesi! En yüksek kazanç ve sert düşüş hangi hissede?
Borsa İstanbul'un ilk çeyrek karnesi belli olurken; birinci çeyrekte tüm ana endekslerde yükselen hisseler düşenlere kıyasla daha çok sayıda gerçekleşti. İşte en çok yükselen ve düşen hisselerin performansları...
2026 yılının ilk çeyreğinde Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde genel görünüm yükseliş yönünde şekillendi. Matriks Haber tarafından derlenen verilere göre, ana endekslerin tamamında değer kazanan hisse sayısı, düşüş kaydeden hisselerin üzerinde gerçekleşirken, piyasa genelinde pozitif bir dağılım öne çıktı. Endeks bazında öne çıkan şirket performansları ise dikkat çekti.
Yılın ilk çeyreğinde BISTTÜM endeksinde 325 hisse değer kazanırken 217 hisse geriledi. BIST100 endeksinde 60 hisse yükseliş kaydederken 40 hisse düşüş gösterdi.
Aynı dönemde BIST50 endeksinde ise 35 hisse artış yönünde performans sergiledi, 15 hisse değer kaybetti. BIST30 endeksinde de benzer şekilde 24 hisse yükselirken 6 hisse geriledi.