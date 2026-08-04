En yüksek kilometre göstergesi 5.230.000 KM. Ve o bir Japon değil! İşte yüksek KM’li 10 araç
Trafikte lastik eskitmeye devam eden fakat kilometre gösterge ekranı 5 milyonu devirmiş olan otomobil görenleri şok ediyor. Ayrıca 10 otomobillik liste o kadar kızıştı ki işler değişmeye başlıyor.
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Otomobil dünyasında dayanıklılık denince akla gelen ezberler bozuluyor… Rekor kilometreleriyle zamana ve yollara meydan okuyan araçlar, milyonlarca kilometreyi geride bırakarak görenleri şaşkına çeviriyor.
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Zirvedeki modelin 5,2 milyon kilometreyi devirdiği listede, Avrupalı ve Asyalı efsanelerin müthiş bir rekabeti yaşanıyor.
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