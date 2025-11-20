En yüksek kira getirisi hangi illerde? İşte şaşırtan liste
Türkiye’de ortalama kiralar 2025 yılının ekim ayında 24 bin 923 TL oldu. Yatırımcılar için en yüksek kira getirisini sunan illere bakıldığındaki listedeki şehirler şaşırtıyor.
Endeksa verilerine göre Türkiye’de ortalama kiralar Ekim 2025’te 24 bin 923 TL oldu. Ülke genelindeki konutların brüt yıllık ortalama kira getirisi ise yüzde 7,57’yi buldu. Konut yatırımının geri dönüş süresi de 13 yıl olarak hesaplandı.
KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK ŞEHİRLER
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ekim 2025'te ortalama satış fiyatına oranla ortalama kira getirisi en yüksek ilk 15 şehir şöyle sıralandı:
1-Kırıkkale: 2.583.490 TL (%9,01)
2-Ankara: 4.219.670 TL (%8,90)
3-Kars: 2.347.259 TL (%8,76)
4-Karaman: 3.216.510 TL (%8,57)
5-Artvin: 3.423.060 TL (%8,45)
6-Şanlıurfa: 3.313.920 TL (%8,18)
7-Kütahya: 3.121.316 TL (%8,18)
8-Muş: 3.306.460 TL (%8,17)
9-Tekirdağ: 3.495.240 TL (%8,12)
10-Kilis: 1.921.800 TL (%8,11)
11-Bilecik: 3.299.790 TL (%8,07)
12-Yozgat: 3.093.120 TL (%7,96)
13-Bingöl: 3.525.665 TL (%7,81)
14-Edirne: 4.241.598 TL (%7,76)
15-Ağrı: 3.117.280 TL (%7,74)