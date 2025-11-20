En yüksek kira getirisi hangi illerde? İşte şaşırtan liste

Endeksa verilerine göre Türkiye’de ortalama kiralar Ekim 2025’te 24 bin 923 TL oldu. Ülke genelindeki konutların brüt yıllık ortalama kira getirisi ise yüzde 7,57’yi buldu. Konut yatırımının geri dönüş süresi de 13 yıl olarak hesaplandı.