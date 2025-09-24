  1. Ekonomim
  4. En yüksek kira hangi şehirde? Hangi şehir listenin zirvesinde? İşte cevabı...

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte yurtlarda yer bulamayan öğrenciler, kiralık ev arama telaşına düştü. Peki öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu kentlerde kiraların yıllık değişim oranı nasıl? Zirvede hangi şehir var? İşte detaylar...

Endeksa, Türkiye'de en fazla öğrenciye sahip 20 ildeki kiralık konut piyasasını mercek altına aldı.

Ağustos 2025 verilerine göre, bu şehirlerin çoğunluğunda konut kiraları, yıllık enflasyonla paralel bir artış gösterdi.

BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu kentlerde kiraların yıllık değişim oranları şöyle:

ZİRVEDE SAMSUN VAR

Samsun’da kiralar geçen yıla göre yüzde 41 nominal artış gösterdi. Samsun’da ortalama birim kira 191 TL/m2 olurken, ortalama kiralık konut fiyatları 18 bin 946 TL oldu.

