En yüksek memur maaşı 158 bin TL'ye çıktı! İşte yeni zamma göre memur, polis, öğretmen maaşları...

Zam görüşmelerinde sendikaların yüzde 88 zam talebine karşın, 2026’nın ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7; 2027’nin ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için yüzde 4 zam kararı alındı.