En yüksek memur maaşı 158 bin TL'ye çıktı! İşte yeni zamma göre memur, polis, öğretmen maaşları...
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin tamamlanıp Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla, 2026 ve 2027 yıllarına ait memur maaş zam oranları netleşti. Yapılan hesaplamalara göre en göre kimlerin ne kadar maaş alacağı belli oldu.
Zam görüşmelerinde sendikaların yüzde 88 zam talebine karşın, 2026’nın ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7; 2027’nin ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için yüzde 4 zam kararı alındı.
Ayrıca memurların taban aylıklarına 2026’nın ilk döneminde 1000 TL artış yapılması karara bağlandı.
Geçmişte 2024’te yüzde 15+10, 2025’te ise yüzde 6+5 oranında zam yapılmıştı.
Temmuz ayı enflasyon verilerine göre şimdilik memur ve memur emeklisinin maaş artışı yüzde 7,89 seviyesinde görünüyor. Ancak nihai maaş artış oranı, yılın geri kalan aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.
İşte ünvanlara göre sıralı memur maaş tam liste...