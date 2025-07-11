En yüksek mevduat faiz oranı kaç? Hangi bankalar veriyor? 600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Bankaların mevduat faiz oranlarında son durum ne? En yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 600 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 600 bin TL'nin bir aylık faiz getirisi...
Haziran ayı enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,37 ile tahminlerin altında gelmesinin ardından piyasalarda da faiz indirimi beklentisi arttı ve gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) çevrildi.
Piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin ağırlık kazanmasıyla birlikte dikkatler bir yandan da mevduat faiz oranlarında....
Temmuz ayı itibariyle bazı bankaların vadeli mevduat faiz oranları yüzde 50’nin üzerinde seyrediyor.