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  4. En yüksek mevduat faiz oranı kaç? Hangi bankalar veriyor? 600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

En yüksek mevduat faiz oranı kaç? Hangi bankalar veriyor? 600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Bankaların mevduat faiz oranlarında son durum ne? En yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 600 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 600 bin TL'nin bir aylık faiz getirisi...

En yüksek mevduat faiz oranı kaç? Hangi bankalar veriyor? 600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Haziran ayı enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,37 ile tahminlerin altında gelmesinin ardından piyasalarda da faiz indirimi beklentisi arttı ve gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) çevrildi.

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En yüksek mevduat faiz oranı kaç? Hangi bankalar veriyor? 600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin ağırlık kazanmasıyla birlikte dikkatler bir yandan da mevduat faiz oranlarında....

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En yüksek mevduat faiz oranı kaç? Hangi bankalar veriyor? 600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Temmuz ayı itibariyle bazı bankaların vadeli mevduat faiz oranları yüzde 50’nin üzerinde seyrediyor.

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En yüksek mevduat faiz oranı kaç? Hangi bankalar veriyor? 600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 4

Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 600 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte Haber Global'de yer alan habere göre banka banka mevduat faiz oranları ve 600 bin TL'nin bir aylık faiz getirisi...

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