En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 100 ve 250 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne?

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELDİ

Yaşanan gelişmeler mevduat faizlerine yansımaya başladı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçen hafta sadece 1 bankada yüzde 48 olan en yüksek TL mevduat oranı, bugün yüzde 48,50’ye yükseldi. Ayrıca çok sayıda banka da mevduat faiz oranını yüzde 48 seviyesine kadar yükseltti.