En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 100 ve 250 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne?
TCMB’nin TL’yi desteklemek için fonlama faizini yüzde 46’ya çekmesinin ardından gecelik faiz yüzde 45,98’e yükseldi. Yaşanan gelişmeler mevduat faizlerine yansıdı. Geçen hafta yüzde 48 olan en yüksek mevduat oranı, bugün yüzde 48,50’ye kadar çıktı. Çok sayıda banka mevduat oranını yüzde 48’e kadar yükseltti. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 100 bin ve 250 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Piyasalarda iç siyasi gelişmelerden kaynaklanan son türbülans faiz oranlarında da önemli hareketliliğe sebep oldu. TCMB’nin TL’yi desteklemek için fonlama faizini yüzde 46,00 seviyesine çekmesinin ardından gecelik faiz oranları (TL REF) dün yüzde 45,98’e kadar yükseldi. TL REF oranı, 18 Mart Salı günü yüzde 42,02 seviyesinde bulunuyordu.
TAHVİL FAİZLERİ DE YÜKSELDİ
Öte yandan tahvil faizlerinde de sert hareketler yaşandı. Geçen hafta başında %37,09 seviyesinde bulunan 2 yıllık gösterge tahvil faizi dün 45,61’den kapanış yaptı. Böylece tahvil faizlerinde de yaklaşık 8,5 puanlık bir yükseliş gerçekleşti.
TCMB’nin likidite senetleri ihracına başlayarak piyasadan fazla TL’yi çekmeye başlaması da sıkı para politikasına destek oldu. 24 Mart'ta gerçekleşen ihalede 31 gün vadede 50 milyar TL’lik satış gerçekleşti. Sadece bankaların katılabildiği ihalede faiz yüzde 47,69 olarak gerçekleşti.
MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELDİ
Yaşanan gelişmeler mevduat faizlerine yansımaya başladı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçen hafta sadece 1 bankada yüzde 48 olan en yüksek TL mevduat oranı, bugün yüzde 48,50’ye yükseldi. Ayrıca çok sayıda banka da mevduat faiz oranını yüzde 48 seviyesine kadar yükseltti.