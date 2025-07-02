En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Bazı bankalarda mevduat faizlerinde sınırlı düşüşler olsa da genel faiz seviyesi hâlâ yüksek seyrini sürdürüyor. Güncel oranlar yaklaşık yüzde 53 seviyesinde seyrederek son haftaların zirvesini işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıların Türk Lirası mevduatlara ilgisinin devam ettiğine işaret ediyor.