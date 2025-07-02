En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Yatırımcılar bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 250 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı Para Politikası Kurulu (PPK) kararıyla politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit kaldı. Bu karar, mevduat faizlerinde kısa vadede önemli bir düşüş ihtimalini sınırladı.
Bazı bankalarda mevduat faizlerinde sınırlı düşüşler olsa da genel faiz seviyesi hâlâ yüksek seyrini sürdürüyor. Güncel oranlar yaklaşık yüzde 53 seviyesinde seyrederek son haftaların zirvesini işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıların Türk Lirası mevduatlara ilgisinin devam ettiğine işaret ediyor.
Peki 250 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirisi banka banka güncel oranlara göre nasıl? İşte banka banka güncel mevduat faizi oranları...