  4. En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlar

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlar

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Mart 2026 itibarıyla yükselen faiz oranlarıyla birlikte 1 milyon TL’sini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için 32 günlük getiriler yeniden hesaplandı. Pek, 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka tüm detaylar...

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlar - Sayfa 1

Mevduat faizlerindeki son değişiklikler yatırımcıların yeniden bankaların sunduğu oranlara yönelmesine neden oldu. Bankaların Mart 2026 itibarıyla güncellediği vadeli mevduat oranlarıyla birlikte 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi de değişti.

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlar - Sayfa 2

 Faiz oranlarının bazı bankalarda yüzde 40 seviyesine yaklaşmasıyla birlikte kısa vadeli mevduat yeniden yatırımcıların radarına girdi. Birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise “En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?” ve “1 milyon TL 32 günde ne kadar kazandırıyor?” sorularına yanıt arıyor.

İşte banka banka 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi:

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlar - Sayfa 3

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25 bin 315 TL
Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlar - Sayfa 4

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26 bin 762 TL
Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 762 TL

