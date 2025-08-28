  1. Ekonomim
  En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500, 750 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500, 750 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Parasını mevduata yatırmak isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 500, 750 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte 500, 750 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmesiyle birlikte bankalar da mevduat ve kredi faizlerini güncelledi.

Mevduat faizlerinde büyük oranda düşüş olduğu göze çarpıyor.

Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 500, 750 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte 500, 750 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ ORANI VERİYOR?

Bankalardaki en yüksek mevduat faiz oranları şöyle:

Akbank: %45,00
Denizbank: %45,00
Vakıfbank: %44,50
Ziraat Bankası: %44,00
Getir Finans: %44,00
Yapı Kredi: %43,50
Alternatif Bank: %43,50
Odea Bank: %42,50
ING Bank: %41,50
TEB: %41,50

(Bankaların sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel rakamlar değişiklik gösterebilir.)

