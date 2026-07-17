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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlar

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında rakamlar güncellendi. 500 bin TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 16 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, QNB, İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın güncel faiz kazanç tablosu netleşti. İşte bankalara göre mevduat faizleri...

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlar - Sayfa 1

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12.657 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL

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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlar - Sayfa 2

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 10.597 TL

Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL

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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlar - Sayfa 3

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL

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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlar - Sayfa 4

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13.923 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL

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