En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlar
En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlar
Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında rakamlar güncellendi. 500 bin TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 16 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, QNB, İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın güncel faiz kazanç tablosu netleşti. İşte bankalara göre mevduat faizleri...
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12.657 TL
Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL
1 | 18
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 10.597 TL
Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL
2 | 18
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 13.742 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL
3 | 18
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 13.923 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL
4 | 18
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