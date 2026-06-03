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  4. En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL'nin aylık net getirisi belli oldu: İşte oranlar...

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL'nin aylık net getirisi belli oldu: İşte oranlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası'nı destekleyici hamlelerinin ardından mevduat faizleri yüksek seviyelerini koruyor. Tasarruflarını kısa vadeli yatırım araçlarında değerlendirmek isteyen yurttaşlar, bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Yüzde 45'i bulan faiz oranlarıyla birlikte 500 bin TL birikimin 1 aylık net getirisi merak konusu oldu. İşte banka banka en güncel vadeli mevduat faiz oranları ve kazanç tablosu...

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL'nin aylık net getirisi belli oldu: İşte oranlar... - Sayfa 1

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12 bin 658 TL

Vade Sonu: 512 bin 658 TL

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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL'nin aylık net getirisi belli oldu: İşte oranlar... - Sayfa 2

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13 bin 923 TL

Vade Sonu: 513 bin 923 TL

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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL'nin aylık net getirisi belli oldu: İşte oranlar... - Sayfa 3

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14 bin 104 TL

Vade Sonu: 514 bin 104 TL

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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 500 bin TL'nin aylık net getirisi belli oldu: İşte oranlar... - Sayfa 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14 bin 827 TL

Vade Sonu: 514 bin 827 TL

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