En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin banka banka güncel getirisi...

ZİRAAT DİNAMİK KAZANDIRAN HESAP

Ziraat Dinamik Kazandıran Hesap’ta yıllık yüzde 44 oran bulunmasına rağmen 1 milyon TL için hesaplanan 32 günlük net kazanç 21 bin 816,10 TL seviyesinde.

Üründe 1 milyon TL’nin 325 bin TL’lik bölümünün faiz işletilmeyen bakiye olarak tutulması, toplam getiriyi aşağı çekiyor.