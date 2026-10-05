En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin banka banka güncel getirisi...
Ekim ayıyla birlikte bankaların yeni müşteri kampanyaları ve günlük hesap ürünleri yeniden öne çıkarken, 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi için yapılan karşılaştırmada yaklaşık 8 bin TL’yi aşan fark oluştu. Faiz işletilmeyen bakiye, hoş geldin süresi, yeni müşteri şartı ve kampanya detayları net kazancı doğrudan etkiliyor. Peki 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar...
ZİRAAT DİNAMİK KAZANDIRAN HESAP
Ziraat Dinamik Kazandıran Hesap’ta yıllık yüzde 44 oran bulunmasına rağmen 1 milyon TL için hesaplanan 32 günlük net kazanç 21 bin 816,10 TL seviyesinde.
Üründe 1 milyon TL’nin 325 bin TL’lik bölümünün faiz işletilmeyen bakiye olarak tutulması, toplam getiriyi aşağı çekiyor.
YAPI KREDİ’DE NET GETİRİ 25 BİN TL’Yİ AŞIYOR
Yapı Kredi Sınırsız Hesap’ta yıllık yüzde 40,25 oran üzerinden 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi 25 bin 983,42 TL olarak hesaplanıyor.
Faiz oranı bazı rakiplerinden düşük olsa da ürün koşulları nedeniyle net kazanç daha yüksek olabiliyor.
ON PLUS’TA 26 BİN TL SINIRI AŞILDI
ON Plus hesabında yıllık yüzde 42,5 oranla 32 günlük net kazanç 26 bin 53,55 TL seviyesinde hesaplanıyor.
Bu sonuç, yalnızca faiz yüzdesine değil efektif olarak değerlendirilen bakiyeye bakılması gerektiğini gösteriyor.