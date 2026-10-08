En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin banka banka güncel getirisi...
Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 30 bin TL sınırına dayandı. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, Hayat Finans, Türk Ticaret Bankası, Vakıf Katılım, N Kolay, Fibabanka ve Akbank'ın tüm kampanyalarındaki net kazanç tutarları netleşti. İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi...
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