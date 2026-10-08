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  4. En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin banka banka güncel getirisi...

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin banka banka güncel getirisi...

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 30 bin TL sınırına dayandı. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, Hayat Finans, Türk Ticaret Bankası, Vakıf Katılım, N Kolay, Fibabanka ve Akbank'ın tüm kampanyalarındaki net kazanç tutarları netleşti. İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi...

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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin banka banka güncel getirisi... - Sayfa 1

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.195 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.195 TL

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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin banka banka güncel getirisi... - Sayfa 2

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 22.624 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.022.624 TL

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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin banka banka güncel getirisi... - Sayfa 3

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL

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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin banka banka güncel getirisi... - Sayfa 4

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 35,25

Net Kazanç: 25.495 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.495 TL

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