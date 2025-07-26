En yüksek mevduat faizi ne? Hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizinde 300 baz puanlık indirime giderek oranı yüzde 43’e çekti. Bu adımın ardından bankaların sunduğu mevduat faizlerinde de düşüş yaşandı. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizinde 300 baz puanlık indirime giderek oranı yüzde 43’e çekti. Beklentiler 250-300 baz puanlık indirim yönündeydi, karar tahmin aralığının üst sınırından gerçekleşti.
Haber Global'de yer alan habere göre geçtiğimiz haftalarda yüzde 50 seviyesini zorlayan faiz oranları, yüzde 49 bandında sınırlı sayıda bankada devam ediyor. Ancak bu oranlar çoğunlukla yalnızca yeni müşterilere ve 32-35 gün vadeli hesaplara uygulanıyor.