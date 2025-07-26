En yüksek mevduat faizi ne? Hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Haber Global'de yer alan habere göre geçtiğimiz haftalarda yüzde 50 seviyesini zorlayan faiz oranları, yüzde 49 bandında sınırlı sayıda bankada devam ediyor. Ancak bu oranlar çoğunlukla yalnızca yeni müşterilere ve 32-35 gün vadeli hesaplara uygulanıyor.