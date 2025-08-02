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  4. En yüksek mevduat faizi ne? Hangi bankalar veriyor? 800 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

En yüksek mevduat faizi ne? Hangi bankalar veriyor? 800 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Parasını mevduata yatırmak isteyenler Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 800 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 800 bin TL’nin 1 aylık getirisi...

En yüksek mevduat faizi ne? Hangi bankalar veriyor? 800 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 43 seviyesine çekti.

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En yüksek mevduat faizi ne? Hangi bankalar veriyor? 800 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Faiz indirimiyle birlikte özellikle Türk Lirası mevduat faizlerinde gözle görülür bir düşüş oldu.

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En yüksek mevduat faizi ne? Hangi bankalar veriyor? 800 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Peki 800 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor?

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En yüksek mevduat faizi ne? Hangi bankalar veriyor? 800 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

İşte Haber Global'de yer alan habere göre banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 800 bin TL'nin aylık faiz getirisi...

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