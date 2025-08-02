En yüksek mevduat faizi ne? Hangi bankalar veriyor? 800 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Parasını mevduata yatırmak isteyenler Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 800 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 800 bin TL’nin 1 aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 43 seviyesine çekti.
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Faiz indirimiyle birlikte özellikle Türk Lirası mevduat faizlerinde gözle görülür bir düşüş oldu.
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Peki 800 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor?
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