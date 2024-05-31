En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu: İşte güncel oranlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son verilerine göre TL mevduat faizleri son iki haftada 6 puandan fazla düşüş yaşadı. Bu düşüşle birlikte mevduat faizleri yüzde 61,8 seviyesine geriledi. Mevduat faizlerindeki bu düşüş trendi yatırımcıları meraklandırıyor. Peki, en yüksek mevduat faizini veren banka hangisi ve 1 milyon TL'lik mevduatınız ne kadar kazandırır?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, TL mevduat faizlerindeki gerileme hızlanıyor. Önceki hafta yüzde 63,7'ye gerileyen 1-3 aylık mevduat faizleri, bu hafta 2 puanlık daha düşüşle yüzde 61,8 seviyesine geriledi.
Bankaların ortalama olarak mevduatlara verdikleri faiz 1 yıllıklar dışında tamamında geriledi.
1 aya kadar vadeli mevduatta faiz 2 hafta önce yüzde 56.53'ken geçtiğimiz hafta yüzde 56.08'e düştü.
3 aya kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce yüzde 63.71'ken geçen hafta yüzde 61.77'ye geriledi.
6 aya kadar mevduatlarda iki hafta önce faiz yüzde 61.16'yken geçtiğimiz hafta yüzde 59.23'e düştü.
1 yıla kadar mevduatlarda faiz iki hafta önce yüzde 50.10'ken geçtiğimiz hafta yüzde 50.59'a yükseldi.
1 yıldan uzun vadelerde ise faiz iki hafta önce yüzde 45.72'yken geçtiğimiz hafta yüzde 41.89'a geriledi.
Mevduat faizleri ne kadar? En yüksek faiz veren banka hangisi? 1 milyon TL'nin kazancı ne kadar?
İşte güncel mevduat faizi oranları...
Alternatif Bank (Vov Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.791,78 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL