En yüksek mevduat faizimi veren bankalar hangileri? İşte liste...
Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? İite detaylar...
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmesiyle birlikte bankalar da mevduat ve kredi faiz oranlarında indirimlerine başladı.
Faiz kararı öncesinde yüzde 48-49-50 civarında yıllık mevduat faizi veren bankalar Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından oranlarını yüzde 38 ile 46 arasına çekmeye başladı.
Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye devam edeceği beklentisi de mevduata olan ilgiyi önümüzdeki aylarda azaltabilir.