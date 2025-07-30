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  4. En yüksek mevduat faizimi veren bankalar hangileri? İşte liste...

En yüksek mevduat faizimi veren bankalar hangileri? İşte liste...

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? İite detaylar...

En yüksek mevduat faizimi veren bankalar hangileri? İşte liste... - Sayfa 1

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmesiyle birlikte bankalar da mevduat ve kredi faiz oranlarında indirimlerine başladı.

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En yüksek mevduat faizimi veren bankalar hangileri? İşte liste... - Sayfa 2

Faiz kararı öncesinde yüzde 48-49-50 civarında yıllık mevduat faizi veren bankalar Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından oranlarını yüzde 38 ile 46 arasına çekmeye başladı.

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En yüksek mevduat faizimi veren bankalar hangileri? İşte liste... - Sayfa 3

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye devam edeceği beklentisi de mevduata olan ilgiyi önümüzdeki aylarda azaltabilir.

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En yüksek mevduat faizimi veren bankalar hangileri? İşte liste... - Sayfa 4

STOPAJLAR YENİDEN DÜZENLENEBİLİR

Stopaj oranları için yeni kararın 1 Ağustos 2025 tarihinde verilmesi bekleniyor. Son alınan karara göre kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e çıkarıldı.

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