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  4. En yüksek mevduat faizini hangi banka sunuyor? 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?

En yüksek mevduat faizini hangi banka sunuyor? 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Yatırımcılar, bankaların sunduğu güncel mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, en yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oluyor? İşte banka banka karşılaştırmalı olarak 1 milyon TL için güncel mevduat faiz oranları ve aylık getiri tutarları...

En yüksek mevduat faizini hangi banka sunuyor? 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Yatırımcılar, bankaların güncel mevduat faiz oranlarını büyük bir dikkatle takip ediyor. En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL yatıranların aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi...

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En yüksek mevduat faizini hangi banka sunuyor? 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

FİBABANK

Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 31.921,26 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.031.921,26 TL

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En yüksek mevduat faizini hangi banka sunuyor? 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

ALTERNATİFBANK

VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 32.919,85 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.032.919,85 TL

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En yüksek mevduat faizini hangi banka sunuyor? 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

CEPTEB

Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 30.647,85 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.030.647,85 TL

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