En yüksek mevduat faizini hangi banka sunuyor? 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Yatırımcılar, bankaların güncel mevduat faiz oranlarını büyük bir dikkatle takip ediyor. En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL yatıranların aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi...