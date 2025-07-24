En yüksek mevduat faizini hangi banka sunuyor? 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Yatırımcılar, bankaların sunduğu güncel mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, en yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oluyor? İşte banka banka karşılaştırmalı olarak 1 milyon TL için güncel mevduat faiz oranları ve aylık getiri tutarları...
Yatırımcılar, bankaların güncel mevduat faiz oranlarını büyük bir dikkatle takip ediyor. En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL yatıranların aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi...
FİBABANK
Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 31.921,26 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.031.921,26 TL
ALTERNATİFBANK
VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 32.919,85 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.032.919,85 TL