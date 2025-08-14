  1. Ekonomim
  4. En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1.5 ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Parasını mevduata yatırmak isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 1,5 ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 1,5 ve 2 milyon milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmesiyle birlikte bankalar da mevduat ve kredi faizlerini güncelledi.

Faiz kararı öncesinde yüzde 48-49-50 civarında yıllık mevduat faizi veren bankalar Merkez Bankası'nın yeni faiz kararıyla birlikte oranlarını değiştirdi.

İŞTE BANKA BANKA 1.5 MİLYON TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ

AKBANK

Faiz Oranı: % 44,5
Vade Sonu Tutar: 1.548.279 TL
Net Kazanç: 48.279 TL

