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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yatırım fonları ve kısa vadeli TL mevduatları için uygulanan yüzde 15'lik stopaj oranını 3 ay süreyle uzattı. Peki bu karar mevduat faiz oranlarını nasıl etkiler? En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

1 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile stopaj, para piyasası ve borçlanma araçları fonlarında uygulanan yüzde 10'luk stopaj oranı yüzde 15'e yükseltilmişti.

Söz konusu kararın son günlerine yaklaşılırken, 1 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, yatırım fonları ve TL mevduatları başta olmak üzere tüm mevcut faiz stopajlar için süre 3 ay boyunca uzatıldı.

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Nisan ayının başlarında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi beş puanlık artış kaydederek yüzde 53,8 seviyesine kadar çıkmıştı. Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı ile mevduat faizi de yükseldi.

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Mayıs ayı başı itibariyle yüzde 50'nin üzerinde seyreden mevduat faizinde banka banka faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu. İşte Haber Global'de yer alan habere göre banka banka liste...

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: % 47,5
Vade Sonu Tutar: 2.070.795 TL
Net Kazanç: 70.795 TL

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