En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

1 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile stopaj, para piyasası ve borçlanma araçları fonlarında uygulanan yüzde 10'luk stopaj oranı yüzde 15'e yükseltilmişti.

Söz konusu kararın son günlerine yaklaşılırken, 1 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, yatırım fonları ve TL mevduatları başta olmak üzere tüm mevcut faiz stopajlar için süre 3 ay boyunca uzatıldı.