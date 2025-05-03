En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yatırım fonları ve kısa vadeli TL mevduatları için uygulanan yüzde 15'lik stopaj oranını 3 ay süreyle uzattı. Peki bu karar mevduat faiz oranlarını nasıl etkiler? En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
1 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile stopaj, para piyasası ve borçlanma araçları fonlarında uygulanan yüzde 10'luk stopaj oranı yüzde 15'e yükseltilmişti.
Söz konusu kararın son günlerine yaklaşılırken, 1 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, yatırım fonları ve TL mevduatları başta olmak üzere tüm mevcut faiz stopajlar için süre 3 ay boyunca uzatıldı.
Nisan ayının başlarında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi beş puanlık artış kaydederek yüzde 53,8 seviyesine kadar çıkmıştı. Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı ile mevduat faizi de yükseldi.
Mayıs ayı başı itibariyle yüzde 50'nin üzerinde seyreden mevduat faizinde banka banka faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu. İşte Haber Global'de yer alan habere göre banka banka liste...