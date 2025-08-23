  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Parasını mevduata yatırmak isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmesiyle birlikte bankalar da mevduat ve kredi faizlerini güncelledi.

1 | 12
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Mevduat faizlerinde büyük oranda düşüş olduğu göze çarpıyor.

2 | 12
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte Haber Global'de yer alan habere göre banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...

3 | 12
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

AKBANK

Faiz Oranı: % 44,5
Vade Sonu Tutar: 2.064.373 TL
Net Kazanç: 64.373 TL

4 | 12