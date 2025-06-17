En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Haziran 2025 itibariyle nevduat faiz oranlarında dikkat çeken artışlar var. Peki, 3 milyon TL'nin aylık (32 gün) faiz getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? İşte banka banka liste...
Kurban Bayramı sonrasında ise bazı bankalar mevduat faizlerinde küçük de olsa indirime gitti. Haber Global'de yer alan habere göre piyasada en yüksek mevduat faiz oranı şu anda yüzde 53 seviyesinde...
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Peki 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi...
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