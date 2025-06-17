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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Haziran 2025 itibariyle nevduat faiz oranlarında dikkat çeken artışlar var. Peki, 3 milyon TL'nin aylık (32 gün) faiz getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? İşte banka banka liste...

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Kurban Bayramı sonrasında ise bazı bankalar mevduat faizlerinde küçük de olsa indirime gitti. Haber Global'de yer alan habere göre piyasada en yüksek mevduat faiz oranı şu anda yüzde 53 seviyesinde...

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Peki 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi...

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: % 50,25
Vade Sonu Tutar: 3.112.340 TL
Net Kazanç: 112.340 TL

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

DENİZBANK

Faiz Oranı: % 49,5
Vade Sonu Tutar: 3.110.663 TL
Net Kazanç: 110.663 TL

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