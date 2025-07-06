En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 5 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? İşte oranlar
6 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların mevduat faiz oranlarında son durum ne? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Haziran enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,37 ile tahminlerin altında gelmesinin ardından piyasalarda da faiz indirimi beklentisi arttı ve gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) çevrildi.
Piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin ağırlık kazanmasıyla birlikte dikkatler bir yandan da mevduat oranlarına döndü.
6 Temmuz itibarıyla birçok bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını yüzde 50’nin üzerinde...
En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?
5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi banka banka şöyle şekillendi: