En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 5 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? İşte oranlar

6 Temmuz itibarıyla birçok bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını yüzde 50’nin üzerinde...

En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 5 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?

5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi banka banka şöyle şekillendi: